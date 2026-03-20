A travers un choix de citations inspirantes, la célèbre autrice et dessinatrice Megan Hess nous révèle, en mots et en images, les pensées singulières d'Yves Saint Laurent, qui révolutionna le monde de la mode. Dès ses débuts, Yves Saint Laurent a osé être. A titre d'exemples, il est le plus jeune styliste au monde lorsqu'il intègre la maison Dior, il crée le premier tailleur pantalon pour femme et sera le premier à faire défiler des mannequins noires. De sa jeune ambition, quand enfant il déclarait que son nom serait "écrit en lettres de feu sur les Champs-Elysées" , à ses années chez Dior, en passant par sa relation avec Pierre Bergé, c'est toute une vie de réflexions que dévoile ce livre. Au gré de ses dessins, Megan Hess restitue les créations et éléments iconiques d'Yves Saint Laurent : ses lunettes à monture épaisse, ses tailleurs, ses escarpins YSL, son rouge à lèvres volupté... Ce livre haut en couleur et profond en mots est un hommage raffiné à un grand couturier, symbole de l'audace à la française.