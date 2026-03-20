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Normandie

Express Map, Xxx

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Où peut-on se sentir en Suisse, tout en restant en Normandie ? Quelle ville portuaire ressemble à Amsterdam ? Quel événement astronomique a été brodé sur la tapisserie de Bayeux ? En plus : les marées du Mont-Saint-Michel, les toiles de Monet et le festival du cerf-volant à Dieppe. Les dentelles d'Alençon et des vestiges d'abbayes monumentales à Jumièges et à Hambye. Des caramels au beurre salé d'Isigny, de délicieux fromages et du cidre. Histoire à portée de main au mémorial de Caen. Découvrez la Normandie avec le guide de poche, indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, cette publication, dotée d'une carte laminée, contient des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Visitez la Normandie avec ce guide doté d'une carte laminée pliable et détachable. 10 itinéraires de visite, plus de 100 sites décrits. GUIDE : - 10 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 107 sites traités ; - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets ; - de nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - des photos en couleurs ; - une réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - un format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - contient toutes les attractions décrites dans le guide ; - échelle 1 : 300 000 ; - couvre tout le territoire de la Normandie.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Normandie

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Normandie

Express Map, Xxx trad. Laurent Berthel

Paru le 20/03/2026

144 pages

Express Map

13,90 €

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