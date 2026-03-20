Le panorama inoubliable de Lisbonne vu depuis le belvédère de la Porte du Soleil, une visite dans les palais féeriques de Sintra, la détente sur les plages d'Algarve. L'ascension du Pico Ruvio, soit le toit de Madère, et une escapade au bord du lac de cratère sur les Açores. Le fado nostalgique, la morue préparée selon d'innombrables recettes et le vinho verde, soit le vin vert. Découvrez le Portugal avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. Chaque guide est muni d'une carte laminée pliable et détachable. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont regroupés en itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants ; - les cartes indiquant l'emplacement des 116 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable au format de poche ; - échelle 1 : 520 000.