Déposition

Ce texte de fiction biographique reconstruit les derniers moments de la vie du peintre britannique Francis Bacon. Un texte qui mêle plusieurs genres littéraires et techniques d'écriture pour nous replonger aussi bien dans des scènes marquantes de la vie du peintre, que dans ses dernières heures dans sa chambre d'hôpital. Le livre donne voix et met Bacon en image – par un dispositif de flashbacks et flashforwards – de son enfance à ses rencontres amoureuses et sexuelles, sans éviter la question de la souffrance et de la déchéance physique. Un texte puissant qui permet de rendre hommage à Bacon, en donnant chair à son importante oeuvre picturale.