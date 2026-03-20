Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Déposition

Laurent Jarfer

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce texte de fiction biographique reconstruit les derniers moments de la vie du peintre britannique Francis Bacon. Un texte qui mêle plusieurs genres littéraires et techniques d'écriture pour nous replonger aussi bien dans des scènes marquantes de la vie du peintre, que dans ses dernières heures dans sa chambre d'hôpital. Le livre donne voix et met Bacon en image – par un dispositif de flashbacks et flashforwards – de son enfance à ses rencontres amoureuses et sexuelles, sans éviter la question de la souffrance et de la déchéance physique. Un texte puissant qui permet de rendre hommage à Bacon, en donnant chair à son importante oeuvre picturale.

Par Laurent Jarfer
Chez Editions Sans soleil

|

Auteur

Laurent Jarfer

Editeur

Editions Sans soleil

Genre

Essais biographiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Déposition par Laurent Jarfer

Commenter ce livre

 

Déposition

Laurent Jarfer

Paru le 20/03/2026

120 pages

Editions Sans soleil

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782957950096
9782957950096
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.