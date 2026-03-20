Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Album jeunesse

Peut-être demain ?

Stéphanie Demasse-Pottier, Lucie David

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Parfois, on en a marre de tout. De se lever quand il fait froid, quand il fait encore noir ; de manger des trucs verts ; de faire ses devoirs alors qu'il fait beau dehors ; de dire " bonjour " " au revoir " " s'il vous plaît ", " merci "... La protagoniste et sa meilleure amie, Lili Townsen, décident de s'en aller, puisque c'est comme ça ! Elles préparent toutes leurs affaires. Mais pour voir le coucher du soleil, il faut être dehors la nuit... C'est un peu trop impressionnant. Et pour aller chercher un trésor au pied de l'arc-en-ciel, il faut attendre la pluie... C'est un peu trop long. Et puis c'est l'heure du goûter, et on passe leur film préféré au cinéclub ce soir. Alors, pour ce départ, on verra... Peut-être demain ? Liberté de ton, énergie irrésistible et impertinence font la force de ce petit album. Il y est question d'amitié, d'imagination, mais aussi de courage, de détermination. Un livre ressource pour dédramatiser les contrariétés quotidiennes, porté par les illustrations fantaisistes de Lucie David, qui restituent tout un petit univers fait de menus objets très pop culture.

Par Stéphanie Demasse-Pottier, Lucie David
Chez Versant Sud

|

Auteur

Stéphanie Demasse-Pottier, Lucie David

Editeur

Versant Sud

Genre

Autres éditeurs (U à Z)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Peut-être demain ? par Stéphanie Demasse-Pottier, Lucie David

Commenter ce livre

 

Peut-être demain ?

Stéphanie Demasse-Pottier, Lucie David

Paru le 20/03/2026

32 pages

Versant Sud

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931296370
9782931296370
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.