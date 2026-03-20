Parfois, on en a marre de tout. De se lever quand il fait froid, quand il fait encore noir ; de manger des trucs verts ; de faire ses devoirs alors qu'il fait beau dehors ; de dire " bonjour " " au revoir " " s'il vous plaît ", " merci "... La protagoniste et sa meilleure amie, Lili Townsen, décident de s'en aller, puisque c'est comme ça ! Elles préparent toutes leurs affaires. Mais pour voir le coucher du soleil, il faut être dehors la nuit... C'est un peu trop impressionnant. Et pour aller chercher un trésor au pied de l'arc-en-ciel, il faut attendre la pluie... C'est un peu trop long. Et puis c'est l'heure du goûter, et on passe leur film préféré au cinéclub ce soir. Alors, pour ce départ, on verra... Peut-être demain ? Liberté de ton, énergie irrésistible et impertinence font la force de ce petit album. Il y est question d'amitié, d'imagination, mais aussi de courage, de détermination. Un livre ressource pour dédramatiser les contrariétés quotidiennes, porté par les illustrations fantaisistes de Lucie David, qui restituent tout un petit univers fait de menus objets très pop culture.