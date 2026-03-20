Révéler les lieux

Créé en 2017 par la Région Ile-de-France, le label "Patrimoine d'intérêt régional" met en avant un ensemble de sites parfois discrets, atypiques ou méconnus, mais qui jouent un rôle important dans l'identité francilienne. Fermes briardes, citésjardins, ateliers d'artistes, gares, maisons de villégiature ou théâtres de verdure : autant de lieux qui composent le paysage francilien et témoignent de la richesse d'un territoire où se croisent héritages ruraux, tradition industrielle et innovations architecturales. Ce volume de la collection Ré-inventaire propose une exploration photographique de plus de soixante-dix de ces sites. Il invite le lecteur à parcourir ces paysages familiers sous un nouveau regard et à découvrir une région pleine de surprises.