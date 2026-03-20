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Les bibliothèques de Pergame

Isabelle Lemaux-Piedfert, Aucha

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En plein travail d'archivage au Museum d'Histoire, Eliott, le meilleur ami d'Amy, reçoit un télégramme urgent de la part d'un jeune archéologue, Emir Kayat, qui les appelle à l'aide. Amy et Eliott embarquent donc à bord de l'Orient-Express pour rallier Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman. Les premiers jours de train sont riches en émotions. Un étrange écrivain français semble se méfier d'Amy et une mystérieuse aristocrate russe lui porte secours... Amy sent déjà que cette expédition ne sera pas de tout repos. A l'arrivée à Constantinople, tout s'accélère. La famille Kayat disparaît et Amy et ses amis sont pris en chasse par des trafiquants d'antiquités. Une folle course contre la montre s'engage alors et plonge Amy au coeur des mystères de la bibliothèque de Pergame. Une nouvelle aventure qui aidera Amy à découvrir la force de son intuition et lui apprendra à se faire confiance.

Par Isabelle Lemaux-Piedfert, Aucha
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Isabelle Lemaux-Piedfert, Aucha

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Aventure

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Les bibliothèques de Pergame

Isabelle Lemaux-Piedfert, Aucha

Paru le 20/03/2026

80 pages

Editions Dupuis

14,50 €

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Scannez le code barre 9782808511902
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