Ornithomaniacs nous invite dans le quotidien de Niniche, une jeune fille qui, comme tous les ados de son âge, rêve d'évasion et d'aventure. Mais contrairement aux " autres ", une étrange métamorphose s'opère en elle : des ailes bourgeonnent sur son dos. Ce qui n'est pas du goût de sa mère, au caractère difficile et envahissant. Alors que Niniche s'endort, elle se retrouve catapultée dans un monde étrange, peuplé de créatures ailées et d'oiseaux en tout genre. Fable fantastique, Ornithomaniacs est un voyage onirique magnifique qui convoque des sujets chers à Daria : la science, la philosophie et l'Art, avec un hommage sympathique au peintre Edward Hopper, et qui nous interroge sur la mutation du corps.