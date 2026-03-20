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Anatomie de la droite israélienne

Nitzan Perelman-Becker

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Ce livre part du constat que la droite domine la scène politique israélienne depuis des décennies, qu'elle est enracinée dans les médias, dans la société civile, dans la culture et dans le monde académique. Mais sans que ses principaux acteurs - politiques, militants, médiatiques - n'aient fait l'objet d'étude. Pour combler ce manque, Nitzan Perelman Becker se concentre sur deux éléments au coeur de l'Etat d'Israël, sa politique et sa société, le premier étant la domination politique de la droite israélienne. Une suprématie qui repose sur une force idéologique commune, qui la rend plus homogène et soudée que jamais, et sur des dynamiques sociologiques et politiques inscrites dans l'évolution même de l'agenda sioniste. A travers l'analyse croisée des trois principales branches qui la composent, ainsi que celles des divers collectifs radicaux et groupes ultra-nationalistes - notamment issus du monde du football -, l'autrice éclaire les collaborations et les influences, tant idéologiques que pragmatiques, qui les relient. Des liens qui expliquent la solidité actuelle du camp de la droite mais aussi l'alliance stratégique en le Likoud de Benjamin Netanyahou et les factions plus radicales. La deuxième point se veut une réflexion plus large sur la définition de l'Etat d'Israël. Nitzan Perelman Becker étudie l'évolution de l'agenda sioniste afin de déconstruire l'idée selon laquelle cette (extrême) droite en serait une anomalie. Dans la mesure où la droite représente le groupe où les dimensions nationale, coloniale et religieuse du sionisme sont les plus visibles, ce livre permet de comprendre le développement de ce courant. En filigrane Nitzan Perelman Becker interroge le caractère colonial continu de l'Etat depuis sa fondation, met en lumière les droits particuliers accordés aux Juifs au sein du territoire qu'il contrôle, et les demandes de la droite visant à les renforcer. Enfin, elle traite de la présentation d'Israël comme "la seule démocratie au Moyen-Orient" tout en soulignant les tensions entre cette image et ses aspects ethno-nationaux, religieux et coloniaux. Ces tensions, loin d'être générées par la droite, révèlent que ce régime est une "démocratie" juive et coloniale, ou plus précisément une ethnocratie, un système dans lequel un groupe ethnique dominant bénéficie de privilèges institutionnels et politiques au détriment des autres, tout en cherchant activement à maintenir cette domination.

Par Nitzan Perelman-Becker
Chez Agone

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Auteur

Nitzan Perelman-Becker

Editeur

Agone

Genre

Géopolitique

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Anatomie de la droite israélienne

Nitzan Perelman-Becker

Paru le 20/03/2026

312 pages

Agone

19,00 €

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