En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale

La santé mentale, grande cause nationale en 2025 et 2026, s'est imposée sur le devant de la scène. Longtemps taboue, elle continue de susciter inquiétude, méfiance ou fascination. De ce fait, la réalité des troubles psychiques demeure méconnue. Ce livre propose de sortir des clichés en déconstruisant 70 idées reçues concernant la banalisation des souffrances psychiques, les mythes autour des traitements ou encore la peur du contrôle social par les "psys". Ecrit et dirigé par Astrid Chevance avec un collectif d'auteurs, chercheurs et cliniciens, il constitue un outil précieux pour informer, vulgariser et susciter des échanges.