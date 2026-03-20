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#Essais

En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale

Astrid Chevance

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La santé mentale, grande cause nationale en 2025 et 2026, s'est imposée sur le devant de la scène. Longtemps taboue, elle continue de susciter inquiétude, méfiance ou fascination. De ce fait, la réalité des troubles psychiques demeure méconnue. Ce livre propose de sortir des clichés en déconstruisant 70 idées reçues concernant la banalisation des souffrances psychiques, les mythes autour des traitements ou encore la peur du contrôle social par les "psys". Ecrit et dirigé par Astrid Chevance avec un collectif d'auteurs, chercheurs et cliniciens, il constitue un outil précieux pour informer, vulgariser et susciter des échanges.

Par Astrid Chevance
Chez Editions de l'Atelier

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Auteur

Astrid Chevance

Editeur

Editions de l'Atelier

Genre

Essais

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En finir avec les idées fausses sur la psychiatrie et la santé mentale

Astrid Chevance

Paru le 20/03/2026

256 pages

Editions de l'Atelier

13,50 €

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Scannez le code barre 9782708295667
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