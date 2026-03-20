Derrière un demi d'IPA ou une pinte de Triple, il y a souvent bien plus qu'un mélange d'eau, de malt, de houblon et de levures. Le Guide des bières féministes, queer et décoloniales, ce sont des bières pour se jouer de la lesbophobie en France, lutter contre la montée de l'extrême droite en Suède, renouer avec ses racines en Corée du Sud, se réconcilier après la guerre en Colombie, aspirer à la liberté en Palestine, préserver les éléphants au Botswana, résister à l'envahisseur en Ukraine, recueillir le savoir-faire des aînées en Afrique du Sud, lutter contre la détention des sans-papiers aux Etats-Unis...