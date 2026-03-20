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Le guide des bières féministes, queer et décoloniales

Anaïs Lecoq

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Derrière un demi d'IPA ou une pinte de Triple, il y a souvent bien plus qu'un mélange d'eau, de malt, de houblon et de levures. Le Guide des bières féministes, queer et décoloniales, ce sont des bières pour se jouer de la lesbophobie en France, lutter contre la montée de l'extrême droite en Suède, renouer avec ses racines en Corée du Sud, se réconcilier après la guerre en Colombie, aspirer à la liberté en Palestine, préserver les éléphants au Botswana, résister à l'envahisseur en Ukraine, recueillir le savoir-faire des aînées en Afrique du Sud, lutter contre la détention des sans-papiers aux Etats-Unis...

Par Anaïs Lecoq
Chez Nouriturfu

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Auteur

Anaïs Lecoq

Editeur

Nouriturfu

Genre

Bière, cidre

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Le guide des bières féministes, queer et décoloniales

Anaïs Lecoq

Paru le 20/03/2026

104 pages

Nouriturfu

14,00 €

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Scannez le code barre 9782487877092
9782487877092
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