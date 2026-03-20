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#Roman jeunesse

Un coeur d'or

Marie Nollet

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Il était une fois une reine qui aimait l'or plus que tout. Son coeur battait pour ce métal qu'elle adorait, Et rien au monde n'était, à ses yeux, plus douxQue les reflets dorés dont son palais brillait. Ainsi, quand les mines de son royaume se tarirent, Sa folie brilla plus fort qu'à l'accoutumée. A tel point que certains osèrent direQu'elle était plus cruelle qu'on ne l'avait rêvée. Pourtant, un jeune comte osa plus que tout autre avant lui. Pour sauver sa mère, ce dernier, sans vergogne, mentit. Et la femme verte, née d'un souffle ancien, Vint, à sa demande, sceller son destin. Entre elles, entre eux, se tissa un pacte d'ambition, De désir, de silence et de damnation. Car dans ce royaume d'or et d'ombres en flammes, Chaque promesse a son prix - celui de l'âme. Un Coeur d'Or est une réécriture envoûtante du conte de Rumpelstiltskin, où les genres se renversent pour mieux révéler la part d'ombre du pouvoir, du désir et de la parole donnée.

Par Marie Nollet
Chez Beta Publisher

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Auteur

Marie Nollet

Editeur

Beta Publisher

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un coeur d'or

Marie Nollet

Paru le 20/03/2026

252 pages

Beta Publisher

17,50 €

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Scannez le code barre 9782383921141
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