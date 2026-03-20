Il était une fois une reine qui aimait l'or plus que tout. Son coeur battait pour ce métal qu'elle adorait, Et rien au monde n'était, à ses yeux, plus douxQue les reflets dorés dont son palais brillait. Ainsi, quand les mines de son royaume se tarirent, Sa folie brilla plus fort qu'à l'accoutumée. A tel point que certains osèrent direQu'elle était plus cruelle qu'on ne l'avait rêvée. Pourtant, un jeune comte osa plus que tout autre avant lui. Pour sauver sa mère, ce dernier, sans vergogne, mentit. Et la femme verte, née d'un souffle ancien, Vint, à sa demande, sceller son destin. Entre elles, entre eux, se tissa un pacte d'ambition, De désir, de silence et de damnation. Car dans ce royaume d'or et d'ombres en flammes, Chaque promesse a son prix - celui de l'âme. Un Coeur d'Or est une réécriture envoûtante du conte de Rumpelstiltskin, où les genres se renversent pour mieux révéler la part d'ombre du pouvoir, du désir et de la parole donnée.