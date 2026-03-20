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Guérir de l'Occident

Baptiste Lanaspeze

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L'écologie comme sortie de la modernité coloniale et comme guérison de la raison : cette intuition, qui a donné naissance il y a vingt ans aux éditions Wildproject, fait ici l'objet d'une exposition détaillée. Guérir de l'Occident est un essai narratif qui montre pourquoi l'écologie est profondément décoloniale - et pourquoi l'écologie et le décolonial peuvent être décrits, de part et d'autre de la frontière raciale, comme les deux côtés d'une même pièce. En témoignant d'une trajectoire personnelle de désolidarisation du monde blanc, ce livre défend l'idée que l'écologie peut fonctionner comme un outil d'analyse et de déconstruction de la culture blanche. Une contribution écologique à "l'amour révolutionnaire".

Par Baptiste Lanaspeze
Chez Wildproject Editions

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Auteur

Baptiste Lanaspeze

Editeur

Wildproject Editions

Genre

Penser l'écologie

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Guérir de l'Occident

Baptiste Lanaspeze

Paru le 20/03/2026

225 pages

Wildproject Editions

20,00 €

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Scannez le code barre 9782381141077
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