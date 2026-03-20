Laurent Proux, Camille Richert

Face à face (Face to Face dans sa version anglaise) est une collection de livres d'entretien avec des artistes. Parce que les plasticiens ont souvent beaucoup à dire, parce l'art contemporain nécessite parfois la médiation des mots, parce qu'il est bon de cultiver l'art de la conversation à l'heure des SMS et des émoticônes, Face à face donne le temps et l'espace à une longue conversation entre un artiste et un intellectuel, qu'il soit historien de l'art, commissaire d'exposition, universitaire, auteur, théoricien, etc. Le ton, entre style littéraire et parlé, restitue la complicité de l'échange autour d'une oeuvre en train de se faire. Influence, formation, actualité, intimité de l'atelier, tous les sujets qui font la vie d'un artiste sont abordés, rendant ces ouvrages aussi indispensables pour l'étudiant que pour le chercheur ou l'amateur. Laurent Proux possède une culture encyclopédique qu'il aime partager. Enseignant pendant de nombreuses années à l'école d'art de Toulouse, il maîtrise l'art de la disputatio. Disposé à l'écoute et agile dans l'analyse, il sait se faire bousculer par des vues divergentes qui le poussent à étayer de ses idées, rendant ses entretiens toujours discursifs et vivifiants. Pour ce long entretien, Camille Richert lui donne la réplique. Docteure en histoire de l'art, commissaire et critique d'art indépendante, enseignante à l'ENSBA de Lyon, elle a soutenu à l'IEP de Paris en 2021 une thèse de doctorat sur les représentations du travail dans l'art contemporain occidental depuis 1968.