Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Beaux livres

Laurent Proux, Camille Richert

Camille Richert, Laurent Proux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Face à face (Face to Face dans sa version anglaise) est une collection de livres d'entretien avec des artistes. Parce que les plasticiens ont souvent beaucoup à dire, parce l'art contemporain nécessite parfois la médiation des mots, parce qu'il est bon de cultiver l'art de la conversation à l'heure des SMS et des émoticônes, Face à face donne le temps et l'espace à une longue conversation entre un artiste et un intellectuel, qu'il soit historien de l'art, commissaire d'exposition, universitaire, auteur, théoricien, etc. Le ton, entre style littéraire et parlé, restitue la complicité de l'échange autour d'une oeuvre en train de se faire. Influence, formation, actualité, intimité de l'atelier, tous les sujets qui font la vie d'un artiste sont abordés, rendant ces ouvrages aussi indispensables pour l'étudiant que pour le chercheur ou l'amateur. Laurent Proux possède une culture encyclopédique qu'il aime partager. Enseignant pendant de nombreuses années à l'école d'art de Toulouse, il maîtrise l'art de la disputatio. Disposé à l'écoute et agile dans l'analyse, il sait se faire bousculer par des vues divergentes qui le poussent à étayer de ses idées, rendant ses entretiens toujours discursifs et vivifiants. Pour ce long entretien, Camille Richert lui donne la réplique. Docteure en histoire de l'art, commissaire et critique d'art indépendante, enseignante à l'ENSBA de Lyon, elle a soutenu à l'IEP de Paris en 2021 une thèse de doctorat sur les représentations du travail dans l'art contemporain occidental depuis 1968.

Par Camille Richert, Laurent Proux
Chez Editions Sémiose

|

Auteur

Camille Richert, Laurent Proux

Editeur

Editions Sémiose

Genre

Ecrits sur l'art

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Laurent Proux, Camille Richert par Camille Richert, Laurent Proux

Commenter ce livre

 

Laurent Proux, Camille Richert

Camille Richert, Laurent Proux

Paru le 03/04/2026

120 pages

Editions Sémiose

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377390878
9782377390878
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.