La Redoute, un temps d'avance

Depuis 1837, l'année de sa naissance à Roubaix, La Redoute s'est affirmée comme le miroir du goût des Français, suivant pas à pas l'évolution de leurs moeurs et les révolutions silencieuses qui ont accompagné la société, en particulier en ce qui concerne la place et les aspirations des femmes. Ses catalogues, imprimés à plusieurs millions d'exemplaires ont fait naître de nouveaux modes de consommation. Ils ont été le support de nombreuses collaborations, avec de grandes agences publicitaires - Wunderman International, RSCG, Nomad, Marcel et Carré Noir -, des photographes de renom - Jean-Baptiste Mondino, Jean-Marie Périer, Bettina Rheims ou Dominique Issermann. Tous ont participé au rayonnement de l'enseigne et à l'essor de la vente par correspondance, offrant au plus grand nombre l'accès aux dernières tendances. La Redoute a également marqué les esprits dans les domaines de la mode, du design et de la maison, grâce aux collaborations avec des couturiers et créateurs de prêt-à-porter prestigieux, comme Emmanuelle Khanh (dès 1969), Azzedine Alaïa, Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Jacquemus et des designers mondialement reconnus, comme Jean-Michel Wilmotte, Philippe Starck, Tom Dixon ou encore Sam Baron.