Le pouvoir ancestral des plantes

Un très beau livre, qui donne envie de partir "sur-le-champ" cueillir aubépine, sureau, camomille, ortie ou lavande pour les transformer en teintures, tisanes, macérats huileux, hydrolats et autres formules aromatiques. Cet ouvrage inclassable nous immerge dans le monde fascinant des plantes qui soignent, en mêlant les intuitions des Anciens et les travaux les plus récents sur la botanique et l'agriculture. Rituels liés aux saisons et au cycle lunaire, meilleures périodes de récolte et de fabrication... une approche inspirante qui plaira autant aux herboristes et phytothérapeutes qu'au grand public intéressé par les soins naturels.