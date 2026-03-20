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Pizza, pinsa, foccacia

Sandra Mahut, Xxx

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Manger une pizza est pour moi une véritable tradition familiale. C'est cette authenticité que je veux partager ici avec vous ! Une bonne pizza, c'est avant tout une pâte réussie. J'en ai réalisé des centaines avant de trouver la recette parfaite. Enfin, je devrais dire les recettes parfaites, car selon le temps dont vous disposez, je vous propose plusieurs variantes : au levain, avec un biga, à la levure boulangère... Je vous livre aussi de nombreuses astuces de cuisson, quel que soit le type de four que vous utiliserez. Découvrez aussi la pinsa, moelleuse et croquante à la fois, et la focaccia, à l'épaisseur aussi délicieuse que réconfortante. Pour les garnitures, je vous propose mes préférées, mais laissez libre cours à votre imagination et libérez le pizzaiolo qui est en vous !

Par Sandra Mahut, Xxx
Chez Mango Editions

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Auteur

Sandra Mahut, Xxx

Editeur

Mango Editions

Genre

Cuisine Italienne

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Pizza, pinsa, foccacia

Sandra Mahut, Xxx

Paru le 20/03/2026

144 pages

Mango Editions

17,95 €

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Scannez le code barre 9782317041143
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