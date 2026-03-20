Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Etna, Venise, Portofino et les Cinque Terre... - Les coups de coeur : Naviguer sur les eaux bleu vif du Lago di Braies ; Sentir l'âme de Naples dans le quartier populaire du Rione Sanità ; S'extasier devant la Villa Almerico Capra de Vicence... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Plongée dans les Grotte di Castellana ; Sortie en barque dans les Isole Tremiti ; Coucher du soleil à Tofana di Mezzo... - Des suggestions d'itinéraires : Milan, les grands lacs et la Vénétie en 15 jours ; Petit tour en Sardaigne en 10 jours... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition - En + : 40 villes d'art, 36 circuits Ce guide est divisé en 3 micro-régions : Italie du Nord ; Italie du Centre ; Italie du Sud. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Italie n°735