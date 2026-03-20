En vacances, en voyage, en week-end, si vous êtes curieux et ouvert à la découverte, Le Guide Vert vous aidera à goûter aux richesses de votre destination. La carte des curiosité, toutes les ressources de votre destination en seul coup d'œil. Les renseignements pratiques, de nombreuses idées pour bien préparer votre voyage et en profiter : circuits de découverte, idées d'activités et de loisirs, manifestations à ne pas manquer, conditions de visite... L'introduction au voyage, de très belles pages pour vous immerger dans la culture et l'art de vivre du pays avant de partir.