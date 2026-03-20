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Croatie

Michelin, Xxx

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En vacances, en voyage, en week-end, si vous êtes curieux et ouvert à la découverte, Le Guide Vert vous aidera à goûter aux richesses de votre destination. La carte des curiosité, toutes les ressources de votre destination en seul coup d'œil. Les renseignements pratiques, de nombreuses idées pour bien préparer votre voyage et en profiter : circuits de découverte, idées d'activités et de loisirs, manifestations à ne pas manquer, conditions de visite... L'introduction au voyage, de très belles pages pour vous immerger dans la culture et l'art de vivre du pays avant de partir.

Par Michelin, Xxx
Chez Michelin

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Auteur

Michelin, Xxx

Editeur

Michelin

Genre

Croatie

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Croatie

Michelin, Xxx

Paru le 20/03/2026

592 pages

Michelin

17,95 €

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Scannez le code barre 9782067270985
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