Dans le terrier du Lapin blanc

Dans la quiétude hivernale du Haut-Jura, la petite Lily est enlevée en plein jour par deux hommes se faisant passer pour des agents des services sociaux. Le capitaine Santelli, hanté par le fiasco de l'affaire du petit Grégory au début de sa carrière, se lance dans une course contre la montre pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Au même moment, à Paris, Ronan Sénéchal est confronté à une mise en scène macabre et à un énigmatique message codé inspirés d'Alice au pays des merveilles. Il faudra que les deux enquêtes se croisent pour assembler toutes les pièces du puzzle. Mais de l'autre côté du miroir, les apparences sont parfois trompeuses. A tel point qu'il sera difficile de distinguer les victimes, les bourreaux et les sauveurs... En s'inspirant de faits divers et de phénomènes réels, Sébastien Le Jean explore les marges de notre société et les dangers impensables qui s'y cachent.