Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Polar

Dans le terrier du Lapin blanc

Sébastien Le Jean, Jean sebastien Le

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans la quiétude hivernale du Haut-Jura, la petite Lily est enlevée en plein jour par deux hommes se faisant passer pour des agents des services sociaux. Le capitaine Santelli, hanté par le fiasco de l'affaire du petit Grégory au début de sa carrière, se lance dans une course contre la montre pour la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Au même moment, à Paris, Ronan Sénéchal est confronté à une mise en scène macabre et à un énigmatique message codé inspirés d'Alice au pays des merveilles. Il faudra que les deux enquêtes se croisent pour assembler toutes les pièces du puzzle. Mais de l'autre côté du miroir, les apparences sont parfois trompeuses. A tel point qu'il sera difficile de distinguer les victimes, les bourreaux et les sauveurs... En s'inspirant de faits divers et de phénomènes réels, Sébastien Le Jean explore les marges de notre société et les dangers impensables qui s'y cachent.

Par Sébastien Le Jean, Jean sebastien Le
Chez Points

|

Auteur

Sébastien Le Jean, Jean sebastien Le

Editeur

Points

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans le terrier du Lapin blanc par Sébastien Le Jean, Jean sebastien Le

Commenter ce livre

 

Dans le terrier du Lapin blanc

Sébastien Le Jean, Jean sebastien Le

Paru le 20/03/2026

240 pages

Points

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041426676
9791041426676
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.