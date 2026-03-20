Le Diable de Milan

Martin Suter jette le trouble sur l'identité de ses personnages, et nous assure un suspense parfait... Depuis un "bad trip" au LSD, Sonia est victime d'hallucinations. Elle quitte son mari et part travailler dans un grand hôtel des Alpes suisses. Sur place, un portier de nuit disparaît, un ficus est liquidé à l'acide, les douze coups de minuit sonnent à cinq heures... et le décor feutré de cet hôtel déserté n'est soudain plus si rassurant. A moins que Sonia ne devienne folle ? "Un thriller dont l'épure s'avère d'une radicale efficacité pour faire monter l'angoisse". LES INROCKUPTIBLES Né à Zurich en 1948, MARTIN SUTER, ancien publicitaire, journaliste et scénariste, est le romancier suisse vivant le plus lu dans le monde. La plupart de ses ouvrages sont disponibles chez Points. Traduit de l'allemand (Suisse) par Olivier Mannoni