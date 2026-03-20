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The Rocketfellers

Francis Manapul, Peter Tomasi

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Dans un 25e siècle idyllique, la famille Rocketfeller, légèrement dysfonctionnelle, , découvre un terrible secret : le destin de l'humanité repose entre ses mains. Menacés et pourchassés, les Rocketfeller s'engagent dans un programme de protection qui va les amener à se réfugier au 21e siècle, à notre époque. Désormais, l'avenir du monde dépend de leurs chances d'échapper à leurs poursuivants comme de leur capacité à mieux communiquer entre eux !

Par Francis Manapul, Peter Tomasi
Chez Urban Comics Editions

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Auteur

Francis Manapul, Peter Tomasi

Editeur

Urban Comics Editions

Genre

Comics divers

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The Rocketfellers

Francis Manapul, Peter Tomasi

Paru le 20/03/2026

168 pages

Urban Comics Editions

18,50 €

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Scannez le code barre 9791026824480
9791026824480
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