The Rocketfellers

Dans un 25e siècle idyllique, la famille Rocketfeller, légèrement dysfonctionnelle, , découvre un terrible secret : le destin de l'humanité repose entre ses mains. Menacés et pourchassés, les Rocketfeller s'engagent dans un programme de protection qui va les amener à se réfugier au 21e siècle, à notre époque. Désormais, l'avenir du monde dépend de leurs chances d'échapper à leurs poursuivants comme de leur capacité à mieux communiquer entre eux !