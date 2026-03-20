Une île ensoleillée parsemée de monuments : depuis les ruines antiques de Syracuse et d'Agrigente, jusqu'aux perles baroques de Noto et de Raguse, en passant par les édifices arabo-normands éblouissants de Palerme et Monreale. Plages paradisiaques, nature exotique, plantations d'agrumes et le volcan actif de l'Etna qui domine l'île. Théâtres de marionnettes, marchés historiques, processions colorées et un somptueux carnaval. Excellente cuisine : tubes sucrés - cannoli siciliani, massepain frutti di Martorana, fruits de mer et granita pour se refraîchir. Découvrez Sicile avec ce guide de poche, muni d'une carte laminée pliable et détachable. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont regroupés en itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants ; - cartes indiquant l'emplacement des 62 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur la cuisine locale ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication ; - échelle 1 : 450 000, plans supplémentaires de Catane, de Palerme et de Trapani.