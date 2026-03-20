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Matisse 1941-1954

Armelle Fayol

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A l'occasion de l'exposition du Grand Palais qui met en scène la dernière et intense période de création d'Henri Matisse, entre 1941 et 1954, les Dossiers de l'Art vous proposent de redécouvrir toute la carrière de ce géant du XXe siècle, pourtant né bien avant Picasso et les fauves. Partant des années de formation marquées par la copie des maîtres et les leçons de Gustave Moreau, ce dossier retrace les grandes étapes qui ont jalonné les recherches du peintre et remis en question, à chaque fois, les rapports du dessin et de la couleur, sans jamais renoncer à la puissance expressive. Chefs-d'oeuvre commentés, analyse de thèmes récurrents et focus techniques complètent cette synthèse.

Par Armelle Fayol
Chez Faton

|

Auteur

Armelle Fayol

Editeur

Faton

Genre

Monographies

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Matisse 1941-1954

Armelle Fayol

Paru le 20/03/2026

80 pages

Faton

11,00 €

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Scannez le code barre 9782878444292
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