Matisse 1941-1954

A l'occasion de l'exposition du Grand Palais qui met en scène la dernière et intense période de création d'Henri Matisse, entre 1941 et 1954, les Dossiers de l'Art vous proposent de redécouvrir toute la carrière de ce géant du XXe siècle, pourtant né bien avant Picasso et les fauves. Partant des années de formation marquées par la copie des maîtres et les leçons de Gustave Moreau, ce dossier retrace les grandes étapes qui ont jalonné les recherches du peintre et remis en question, à chaque fois, les rapports du dessin et de la couleur, sans jamais renoncer à la puissance expressive. Chefs-d'oeuvre commentés, analyse de thèmes récurrents et focus techniques complètent cette synthèse.