La publicité contre la planète ?

La publicité joue un rôle déterminant dans la surconsommation et dans la promotion de produits néfastes pour le climat, la planète et la santé publique. C'est pourquoi la communication commerciale nécessite aujourd'hui d'être véritablement régulée afin de ne plus encourager des modes de vie insoutenables. Grenelle de l'environnement, loi pour l'économie circulaire ou loi Climat : pourquoi les initiatives politiques récentes ont-elles toutes échoué à mettre fin au greenwashing et aux stratégies d'obsolescence marketing ? Par ailleurs, quels sont les effets réels des financements publicitaires sur l'industrie des médias en matière d'indépendance et de pluralisme ? En quatre grandes propositions, cet ouvrage montre le chemin d'une politique de régulation de la publicité qui permettra, de manière juste et efficace, de consommer moins et mieux tout en soutenant l'indépendance des médias. Un premier pas dans l'engagement d'une bataille culturelle incontournable pour réussir la transformation écologique, sociale et démocratique qui s'impose.