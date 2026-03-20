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Le Temple de la Grue Ecarlate

Tran-Nhut

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Lorsqu'il rejoint son poste, aux confins de l'empire vietnamien du XVIIe siècle, le mandarin Tân ne sait pas encore que les familles de notables n'ont qu'une idée en tête : le marier à leurs filles nubiles. Cependant le jeune homme n'a guère le temps de se prêter à ces jeux sociaux, car il se voit bientôt confronté à sa première affaire de magistrat. Une succession de meurtres aussi cruels qu'inexplicables le conduit à s'intéresser de près à un ordre de moines plus férus d'arts martiaux que soucieux de la loi de Bouddha. Aidé de son ami le lettré Dinh, à l'esprit fin et sarcastique, il lui faudra parcourir les montagnes embrumées du Nord, utiliser ses bottes les plus secrètes et déployer toute son ingéniosité pour mener à bout son enquête, dont la solution au goût amer est un défi à son sens inné de la justice. Quand il s'agit de créer l'étoffe d'une histoire, quatre mains peuvent tisser une trame plus élaborée que deux. C'est en s'inspirant de leur aïeul maternel que les soeurs Tran-Nhut - l'une est physicienne, l'autre ingénieure d'une grande université américaine - ont imaginé le personnage du mandarin Tân, en convoquant les mille et un détails d'un passé révolu et de ses légendes, avec un évident plaisir d'écriture.

Par Tran-Nhut
Chez Philippe Picquier

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Auteur

Tran-Nhut

Editeur

Philippe Picquier

Genre

Romans policiers

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Le Temple de la Grue Ecarlate

Tran-Nhut

Paru le 20/03/2026

384 pages

Philippe Picquier

9,90 €

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