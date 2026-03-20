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Vêtements femmes couture

Studio Silhouette

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Ce premier livre de couture signé Studio Silhouette, l'atelier de modélistes pour le prêt-à-porter et la boutique de modèles originaux, propose 33 vêtements déclinés à partir de 19 designs aux silhouettes élégantes et soignées, allant des tenues du quotidien aux modèles pour les occasions spéciales. Les patrons en taille 34 à 44 sont inclus, accompagnés d'explications claires pour coudre avec plaisir et confiance. Dans ce livre, vous découvrirez 33 vêtements déclinés à partir de 19 designs. Des explications illustrées et détaillées. Des patrons en taille réelle 34 à 44 inclus.

Par Studio Silhouette
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Studio Silhouette

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Vêtements femmes couture

Studio Silhouette

Paru le 20/03/2026

80 pages

Les Editions de Saxe

22,00 €

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Scannez le code barre 9782756543437
9782756543437
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