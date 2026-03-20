Vêtements femmes couture

Ce premier livre de couture signé Studio Silhouette, l'atelier de modélistes pour le prêt-à-porter et la boutique de modèles originaux, propose 33 vêtements déclinés à partir de 19 designs aux silhouettes élégantes et soignées, allant des tenues du quotidien aux modèles pour les occasions spéciales. Les patrons en taille 34 à 44 sont inclus, accompagnés d'explications claires pour coudre avec plaisir et confiance. Dans ce livre, vous découvrirez 33 vêtements déclinés à partir de 19 designs. Des explications illustrées et détaillées. Des patrons en taille réelle 34 à 44 inclus.