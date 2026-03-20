Agir dans la mutation climatique

La mutation climatique alimente directement les dislocations du monde, quand des événements extrêmes frappent des populations ou quand des politiques de transition mal conçues fragilisent le tissu social. Mais elle s'entrelace aussi, de façon plus souterraine, avec d'autres crises : quand l'argent des ressources fossiles finance la désinformation, quand les guerres accélèrent les émissions carbone ou quand la course aux armements relègue le climat au second plan, voire au troisième. Une polycrise forme désormais l'arrière-fond du drame climatique. Elle agit comme une loupe grossissante, révélant l'inadéquation croissante de nos institutions, héritées de la modernité industrielle, de la guerre froide ou de la Pax Americana, face aux défis du présent. L'impératif est donc de lier la question climatique aux enjeux non seulement écologiques et planétaires, mais aussi géopolitiques, sociaux, démocratiques, de prendre acte de notre nouvelle condition humaine afin d'explorer, comme Bruno Latour le suggérait, la voie pour des "politiques de l'atterrissage".