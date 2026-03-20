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I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 5 . Edition limitée

Kai Nadashima, Nadare Takamine, Yomu Mishima

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L'espace, l'endroit parfait pour décompresser ! Impliqué dans des matchs truqués qui devaient constituer le point d'orgue de son entraînement, Liam s'est montré sans merci et a fait regretter à Peter son arrogance. "Il faut anéantir les pirates ! Pas un seul ne doit s'échapper ! " Accompagné de Kurt, d'Eila et deTia, Liam décide de quitter la maison Rosel, provoquant la colère du vicomte. Ce dernier n'est pas son seul ennemi... Les pirates commandés par le Guide attendent le bon moment pour s'attaquer à lui. Mais la patience de Liam a atteint ses limites : grâce à Avide et avec l'aide de Tia, qui pilote le nouveau modèle de robot Nevan, le jeune comte Banfield n'en fait qu'une bouchée. Acculé, l'adversaire révèle un avantage... qui laisse Liam de glace ! Les pirates n'ont plus d'autre choix que de jouer leur dernière carte. L'action atteint son paroxysme ! Le sang des pirates vole dans les airs comme des pétales de cerisier. Liam fonce tête baissée. Est-ce bien digne d'un comte ?

Par Kai Nadashima, Nadare Takamine, Yomu Mishima
Chez Meian Editions

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Auteur

Kai Nadashima, Nadare Takamine, Yomu Mishima

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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I'm the Evil Lord of an Intergalactic Empire Tome 5 . Edition limitée

Kai Nadashima, Nadare Takamine, Yomu Mishima

Paru le 20/03/2026

196 pages

Meian Editions

12,95 €

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