Le club des assassins

Suite au vol de "La" "Joconde," A l'île Saint-Louis, au coeur de Paris, est verrouillée par un blocus militaire. Le voleur s'est réfugié sur cette île d'habitude si tranquille. Pris dans ce siège, Abel Saint-Yves et Morgane Calissier enquêtent sur la mort d'un distingué magistrat à la retraite. Et si le suicide de Ludovic Hauterive, dans une bibliothèque fermée à clé, n'en était pas un ? Arnaud Nihoul signe un thriller littéraire élégant où art, culture et mystère s'entrelacent.