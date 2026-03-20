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Le club des assassins

Arnaud Nihoul

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Suite au vol de "La" "Joconde," A l'île Saint-Louis, au coeur de Paris, est verrouillée par un blocus militaire. Le voleur s'est réfugié sur cette île d'habitude si tranquille. Pris dans ce siège, Abel Saint-Yves et Morgane Calissier enquêtent sur la mort d'un distingué magistrat à la retraite. Et si le suicide de Ludovic Hauterive, dans une bibliothèque fermée à clé, n'en était pas un ? Arnaud Nihoul signe un thriller littéraire élégant où art, culture et mystère s'entrelacent.

Par Arnaud Nihoul
Chez Genèse Edition

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Auteur

Arnaud Nihoul

Editeur

Genèse Edition

Genre

Romans policiers

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Le club des assassins

Arnaud Nihoul

Paru le 03/04/2026

190 pages

Genèse Edition

22,50 €

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