Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Manga

Holyland Tome 18

Kouji Mori

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Yû, en tant que représentant incontesté de son quartier, a déclaré la guerre à la puissante drogue de synthèse "? True ? " , qui fait des ravages, et à la bande de King, qui en gère le trafic, pour protéger les siens et son holyland. A la suite de la contre-attaque menée par Masaki, le trafiquant de drogue a perdu de nombreux camarades, sa réputation dans le quartier, et désormais la conviction de son invincibilité. Mais les choses doivent aller jusqu'à leur terme ? : l'heure du combat final entre Yû et King a sonné.

Par Kouji Mori
Chez Véga

|

Auteur

Kouji Mori

Editeur

Véga

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Holyland Tome 18 par Kouji Mori

Commenter ce livre

 

Holyland Tome 18

Kouji Mori

Paru le 20/03/2026

264 pages

Véga

8,35 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379502934
9782379502934
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.