Holyland Tome 18

Yû, en tant que représentant incontesté de son quartier, a déclaré la guerre à la puissante drogue de synthèse "? True ? " , qui fait des ravages, et à la bande de King, qui en gère le trafic, pour protéger les siens et son holyland. A la suite de la contre-attaque menée par Masaki, le trafiquant de drogue a perdu de nombreux camarades, sa réputation dans le quartier, et désormais la conviction de son invincibilité. Mais les choses doivent aller jusqu'à leur terme ? : l'heure du combat final entre Yû et King a sonné.