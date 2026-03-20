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#Roman francophone

Ma chérie

Marie NDiaye, Denis Cointe

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"Alors, ma chérie ? Voilà que, soudain, ton mari est devenu un animal féroce que tu ne dois plus approcher sous peine qu'il plante ses dents ou ses griffes dans ta chair, voilà, ma chérie, que je n'ai plus le droit de t'appeler ainsi - oh mais je le fais tout de même, en mon for intérieur : ma chérie ma chérie ma chérie, et personne ne pourra jamais m'en empêcher, ma chérie. J'ai encore cette liberté, non ? " C'est un homme qui parle, il dit sa colère et tente de se faire justice, en toute sincérité. Sa femme l'a quitté, l'a fui, il ne comprend pas les raisons de ce qu'il voit comme une désertion après des décennies de vie commune qui lui étaient toujours apparues comme réussies, voire exemplaires. Elle essaie de lui répondre.

Par Marie NDiaye, Denis Cointe
Chez L'arbre vengeur

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Auteur

Marie NDiaye, Denis Cointe

Editeur

L'arbre vengeur

Genre

Littérature française

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Ma chérie

Marie NDiaye, Denis Cointe

Paru le 20/03/2026

64 pages

L'arbre vengeur

10,00 €

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Scannez le code barre 9782379414480
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