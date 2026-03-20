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Voleurs de poules !

Ritchy Thibault

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"Malgré des persécutions séculaires, nous sommes toujours là. La gitanerie n'est jamais finie ! " Ritchy Thibault, d'origine manouche et gitane, revient sur l'histoire des personnes romani et voyageuses en France, appelées nomades ou gens du voyage par le pouvoir, soumises à un régime spécial et ayant connu la déportation dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'attaque au racisme institutionnel qui perdure aujourd'hui, notamment à travers le droit à l'éducation, la santé, la citoyenneté, etc. Dans la période de fascisation que nous traversons, faire reculer l'anti-tsiganisme, c'est faire reculer l'extrême droite et son poison raciste.

Par Ritchy Thibault
Chez Libertalia

|

Auteur

Ritchy Thibault

Editeur

Libertalia

Genre

Sociologie politique

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Voleurs de poules !

Ritchy Thibault

Paru le 20/03/2026

104 pages

Libertalia

10,00 €

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