Voleurs de poules !

"Malgré des persécutions séculaires, nous sommes toujours là. La gitanerie n'est jamais finie ! " Ritchy Thibault, d'origine manouche et gitane, revient sur l'histoire des personnes romani et voyageuses en France, appelées nomades ou gens du voyage par le pouvoir, soumises à un régime spécial et ayant connu la déportation dans les camps pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'attaque au racisme institutionnel qui perdure aujourd'hui, notamment à travers le droit à l'éducation, la santé, la citoyenneté, etc. Dans la période de fascisation que nous traversons, faire reculer l'anti-tsiganisme, c'est faire reculer l'extrême droite et son poison raciste.