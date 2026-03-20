Savez-vous quelle est l'origine de bousiller ou encore de zigouiller ? Connaissez-vous le jus de locomotive ? Voulez-vous découvrir les aventures zigzagantes d'Eddie Chapmann, cet agent double répondant au nom de Zigzag ? Et l'histoire de Germaine Sablon, l'interprète du Chant des partisans à la BBC qui deviendra l'hymne de la Résistance ? Toutes ces histoires incroyables et pourtant authentiques sont à découvrir dans Surplus militaire. Après Le Fusil à tirer dans les coins et Drôle de guerre, ce 3 ? volume de la fascinante collection d'Hugues Vial vous fera découvrir l'histoire militaire autrement.