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#Essais

Surplus militaire

Hugues Vial

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Savez-vous quelle est l'origine de bousiller ou encore de zigouiller ? Connaissez-vous le jus de locomotive ? Voulez-vous découvrir les aventures zigzagantes d'Eddie Chapmann, cet agent double répondant au nom de Zigzag ? Et l'histoire de Germaine Sablon, l'interprète du Chant des partisans à la BBC qui deviendra l'hymne de la Résistance ? Toutes ces histoires incroyables et pourtant authentiques sont à découvrir dans Surplus militaire. Après Le Fusil à tirer dans les coins et Drôle de guerre, ce 3 ? volume de la fascinante collection d'Hugues Vial vous fera découvrir l'histoire militaire autrement.

Par Hugues Vial
Chez Pierre de Taillac

|

Auteur

Hugues Vial

Editeur

Pierre de Taillac

Genre

Histoire militaire

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Surplus militaire

Hugues Vial

Paru le 03/04/2026

192 pages

Pierre de Taillac

24,90 €

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Scannez le code barre 9782364453159
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