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Visa pour la Bretagne

Erwan Chartier-Le Floch, Floch erwan Chartier-le

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Ce nouveau titre de la collection Visa pour le monde s'intéresse, pour la deuxième fois dans la série, à une région française. De A à Z et couvrant des thématiques aussi variées que l'histoire, la géographie, la culture, les traditions, la gastronomie, les personnages marquants, ce Visa pour la Bretagne nous donne à lire un large panorama de la Bretagne, comme autant de Polaroïds qui renseignent le voyageur désireux de comprendre l'âme bretonne en profondeur. De A comme "Aber", ces estuaires de rivières typiquement bretons, à Z comme "ZH", cette partie de l'acronyme BZH, pour Breizh, qui signifierait alternativement Zone Heureuse ou, pour ses détracteurs, Zone Humide, ce nouveau Visa est un trésor d'érudition rédigé par l'un des plus grands spécialistes de la Bretagne. Le livre est accompagné d'une carte dépliable, collée au verso de la couverture.

Par Erwan Chartier-Le Floch, Floch erwan Chartier-le
Chez Elytis

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Auteur

Erwan Chartier-Le Floch, Floch erwan Chartier-le

Editeur

Elytis

Genre

Bretagne

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Visa pour la Bretagne

Erwan Chartier-Le Floch, Floch erwan Chartier-le

Paru le 20/03/2026

144 pages

Elytis

14,90 €

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Scannez le code barre 9782356394392
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