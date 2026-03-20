Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Piazza San Carlo, Reggia di Venaria, Castello di Rivoli... - Les coups de coeur : Ne jamais se lasser de contempler l'éblouissante barrière des Alpes ; Apprendre à déguster un bicerin ; Découvrir l'art contemporain dans les meilleures conditions possibles... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger. - Des suggestions d'itinéraires : Turin en 3 jours Retrouvez également : - De nombreux plans détaillés. - Un plan d'ensemble détachable pour retrouver les adresses et les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition. Pensez à utilisez en complément notre Carte National Italie n°796, notre Carte Régional Italie Nord-Ouest n°561 et notre Guide Vert Italie du Nord. MICHELIN vous G uide V ert l'Europe de vos rêves !