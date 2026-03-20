Laissez-vous guider par nos auteurs ! Au cours de leurs innombrables tournées, ils ont déniché pour vous des lieux inoubliables ou insolites : - Les incontournables (classés 1, 2 ou 3 étoiles) : Grande Barrière de corail, Nitmiluk National Park, Great Ocean Road... - Les coups de coeur : Faire des longueurs dans la piscine du Bondi Icebergs Club ; Se rafraîchir dans l'une des nombreuses cascades du Litchfield ; Surfer à Byron Bay... - Les bonnes adresses pour tous les budgets : se restaurer, prendre un verre, shopping, sortir, se loger - Les meilleurs spots en famille (activités pour les 6-14 ans) : Dans la peau d'un véto à l'hôpital des koalas ; Rencontre avec le diable au Tasmanian Devil Unzoo ; A vous les studios au Warner Bros. Movie World... - Des suggestions d'itinéraires : Sydney et ses environs en 7 jours ; L'essentiel de l'Australie en 4 semaines... Retrouvez également : - De nombreux cartes et plans pour retrouver les principaux sites étoilés de la destination. - Toutes les infos mises à jour dans cette nouvelle édition Ce guide est divisé en 8 micro-régions : Sydney et le New South Wales Canberra et l'Australian Capital Territory ; La Grande Barrière de corail et le Queensland ; Melbourne et le Victoria ; La Tasmanie ; Adelaide et le South Australia ; Alice Springs et le Red Centre ; Darwin et le Top End ; Perth et le Western Australia. Pensez à utiliser en complément notre Carte National Australie n°785.