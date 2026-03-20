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#Bande dessinée

Fungirl Forever

Elizabeth Pich

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Fungirl revient ! Et elle a sûrement changé. Même si ce n'est pas la première chose qu'on perçoit lorsqu'on la découvre, au bord d'une route, s'acquitter de travaux d'intérêts généraux, dispensant un bouche à bouche à un petit chien mort. Dans sa vie, elle évolue toujours au milieu de ses ami·es, et en particulier Peter, son précieux colocataire qui poursuit sa relation libre et à distance avec Becky, partie jouer à la doctoresse ailleurs. Mais lorsque Fungirl rencontre fortuitement Adam, son ancien patron des pompes funèbres, en pleine dépression et aux prises avec une dangereuse mafia de courses de tortues, elle se met en tête de l'aider. Mais est-ce une bonne idée ? Rien n'est moins sûr, car si on peut compter sur l'amitié au grand coeur de Fungirl, on est jamais très loin d'être happés par son énorme aspirateur à conneries ! A moins qu'elle ait vraiment changé... Après "Fungirl" (Les Requins Marteaux, 2021), et outre quelques aventures parallèles ("Vulva Viking" chez Les Requins Marteaux et "Fungirl : Sexe Machine" chez Super Loto Editions), la reine de l'irrévérence et du chaos revient dans une seconde grande aventure-fleuve, à l'humour décapant, engagé, autant qu'absurde. Du très grand Elizabeth Pich, en exclusivité mondiale !

Par Elizabeth Pich
Chez Super loto Editions

|

Auteur

Elizabeth Pich

Editeur

Super loto Editions

Genre

Indépendants

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Fungirl Forever

Elizabeth Pich trad. Fanny Soubiran

Paru le 20/03/2026

320 pages

Super loto Editions

34,00 €

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