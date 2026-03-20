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Déportation et génocide

Annette Wieviorka

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Recouverts par le nom emblématique d'Auschwitz, camps de concentration et centres d'extermination ont souvent été confondus par la mémoire collective, sans que soit nettement reconnue la spécificité du sort des juifs. Un travail de la mémoire effectué dans une démarche pionnière utilisant des archives et témoignages largement inexplorés. Durant l'Occupation et surtout à partir de 1942, environ 140 000 personnes furent déportées de France vers les camps nazis, dont 75 000 juifs. Seuls 2 500 d'entre eux figurent au nombre des 40 000 survivants. Ces terribles statistiques montrent à quel point la déportation et le génocide sont à la fois liés et distincts. Pourtant, recouverts par le nom emblématique d'Auschwitz, camps de concentration et centres d'extermination ont souvent été confondus par la mémoire collective, sans que soit nettement reconnue la spécificité du sort des juifs. C'est à reconstituer ce travail de la mémoire, tissé d'oublis, de stéréotypes et d'amalgames, que s'attache, dans une démarche pionnière, Annette Wieviorka, utilisant des archives largement inexplorées, ainsi que la masse de témoignages livrés à leur retour par les rescapés.

Par Annette Wieviorka
Chez Points

|

Auteur

Annette Wieviorka

Editeur

Points

Genre

camps, déportation

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Déportation et génocide

Annette Wieviorka

Paru le 20/03/2026

720 pages

Points

15,90 €

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Scannez le code barre 9791041428069
9791041428069
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