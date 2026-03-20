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Hubert de Givenchy

Megan Hess

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L'élégance en mouvement, voici la marque d'Hubert de Givenchy. Ses silhouettes épurées et raffinées ont laissé une trace harmonieuse et indélébile dans l'univers de la mode. Dans ce recueil de citations du célèbre couturier, ses mots, quintessence de sa pensée, nous éclairent sur ses créations autant que sur sa personnalité. Givenchy place la femme au centre de sa création, selon lui "La robe doit suivre le corps de la femme et non l'inverse" . Sa petite robe noire est devenue un indispensable du dressing féminin grâce à des lignes claires, qui la rendent universellement élégante. Un raffinement que restitue fidèlement le coup de crayon de Megan Hess. De l'iconique tenue d'Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé à la célèbre botte Shark, en passant par la bague 4G, ses dessins sont autant de références vivantes à l'esthétique sobre et cadencée de Givenchy. Un livre-écrin, à l'image de celui qui "[voyait] les tissus avec les yeux d'un peintre et sculpteur" .

Par Megan Hess
Chez Editions de l'Imprévu

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Auteur

Megan Hess

Editeur

Editions de l'Imprévu

Genre

Grands couturiers

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Hubert de Givenchy

Megan Hess

Paru le 20/03/2026

144 pages

Editions de l'Imprévu

13,95 €

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