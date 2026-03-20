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Chiens & chats au crochet

Banga Vaicekauskiene

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Un livre parfait pour les amoureux du crochet et des animaux ! Chacun des 15 modèles proposés est soigneusement conçu pour capter les caractéristiques uniques, les couleurs et les expressions qui rendent chaque race si spéciale et attachante. Dans ce livre, vous découvrirez : 15 races de chiens et de chats réalistes, dont le Bouledogue français, le Siamois, le British Shorthair, le Husky, le Labrador Retriever, le Berger allemand, le Chihuahua, le Teckel, le Beagle... et bien d'autres encore ! Des instructions étape par étape et des photos expliquant chaque phase, des oreilles à la queue, jusqu'aux finitions. Des astuces pour choisir vos propres couleurs et jouer avec les points de broderie pour créer le portrait fidèle de votre animal préféré.

Par Banga Vaicekauskiene
Chez Les Editions de Saxe

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Auteur

Banga Vaicekauskiene

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Chiens & chats au crochet

Banga Vaicekauskiene

Paru le 20/03/2026

136 pages

Les Editions de Saxe

18,90 €

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Scannez le code barre 9782756543239
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