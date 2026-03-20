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Voyage d'un peintre chinois dans les Alpes

Frédéric Wang, He Yifu

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Après avoir dépeint la Bretagne puis Paris, He Yifu brosse dans cet ouvrage la puissance et la poésie de la montagne, visitée en quatre saisons différentes, et nous invite par son pinceau chinois à contempler ses riches couleurs et ses charmes soumis au devenir de la nature. Peintre et calligraphe, He Yifu (1952-2008) est un artiste chinois diplômé de l'Ecole des beaux-arts de Pékin. Professeur puis directeur adjoint à l'Institut des Arts du Yunnan, il a longtemps partagé sa vie entre la Chine et la France. He Yifu a consacré ses trois dernières années à peindre des paysages choisis au gré de ses pérégrinations dans les Alpes traversant les grands espaces naturels que sont les Ecrins, la Vanoise, le Vercors, la Chartreuse, les Bauges, le Queyras et le Mercantour. Tous les sites célèbres des Alpes sont figurés et chaque tableau est présenté avec, dans les pages en regard, un texte et une calligraphie réalisée par Du Yang retranscrivant une dernière fois les émotions de l'artiste.

Par Frédéric Wang, He Yifu
Chez Ouest-France

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Auteur

Frédéric Wang, He Yifu

Editeur

Ouest-France

Genre

Thèmes picturaux

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Voyage d'un peintre chinois dans les Alpes

Frédéric Wang, He Yifu

Paru le 20/03/2026

160 pages

Ouest-France

39,00 €

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