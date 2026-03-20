Géographie des mondes à venir

Dans ce dialogue philosophique et géographique, Augustin Berque et Damien Deville nous invitent à reposer les pieds sur Terre en considérant autrement les territoires dans lesquels nous vivons. Car une géographie fondée sur des cartes froides, par trop quantitatives et qui séparent les individus de leur "environnement" , entretient une opposition qui n'a pas lieu d'être. "L'être se crée en créant son milieu". Rendre compte de cette réciprocité et des liens qui rattachent chaque lieu à celles et ceux qui s'y épanouissent, en utilisant d'autres noms et d'autres représentations, c'est se donner les moyens de veiller sur l'ensemble des milieux terrestres. Du Japon à la France, les deux grands géographes mobilisent les paysages qu'ils ont parcourus et étudiés pour que nous puissions à notre tour porter un regard éclairé sur le monde. Augustin Berque Géographe et philosophe, il est une figure majeure de la pensée écologique et du rapport entre l'humain et son milieu. Son oeuvre est nourrie par une connaissance approfondie des cultures orientales et occidentales. Damien Deville Géographe et anthropologue de l'environnement, Damien Deville explore les liens entre les humains et leurs territoires, en mettant en avant l'importance des savoirs écologiques et des cultures locales.