Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Manga

The Strange House Tome 3

Uketsu, Kyo Ayano

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Dès l'instant où j'ai vu les plans, j'ai tout de suite pensé que c'était une étrange maison". Un pigiste spécialisé dans le paranormal et l'horreur reçoit un jour la visite d'un homme qui envisage d'acheter une maison. Cependant, les plans de cette dernière sont plus qu'étranges, laissant supposer qu'il y a potentiellement eu des actes de maltraitance d'enfant à l'intérieur... Quel est donc le secret caché derrière ces curieux agencements de pièces ? Accompagné d'un architecte de renom, il va mener son enquête au sujet de cette drôle de bâtisse...

Par Uketsu, Kyo Ayano
Chez Dargaud

|

Auteur

Uketsu, Kyo Ayano

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Strange House Tome 3 par Uketsu, Kyo Ayano

Commenter ce livre

 

The Strange House Tome 3

Uketsu, Kyo Ayano

Paru le 27/03/2026

178 pages

Dargaud

8,10 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782505143567
9782505143567
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.