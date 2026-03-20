The Strange House Tome 3

"Dès l'instant où j'ai vu les plans, j'ai tout de suite pensé que c'était une étrange maison". Un pigiste spécialisé dans le paranormal et l'horreur reçoit un jour la visite d'un homme qui envisage d'acheter une maison. Cependant, les plans de cette dernière sont plus qu'étranges, laissant supposer qu'il y a potentiellement eu des actes de maltraitance d'enfant à l'intérieur... Quel est donc le secret caché derrière ces curieux agencements de pièces ? Accompagné d'un architecte de renom, il va mener son enquête au sujet de cette drôle de bâtisse...