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Corps solitaires Tome 14

Haru Haruno, Haruno Haru

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En pleine nuit, Michi demande à Makoto de venir chez elle. Un sablier ravive des souvenirs, et les rapproche, naturellement... Ils se regardent. Ils s'embrassent. Eux qui ont surmonté la même souffrance liée au manque de rapports intimes au sein du couple, ils sont submergés par le désir de se connaître, de se toucher... L'absence de sexe, l'adultère, le désir d'enfant... Impossible de considérer ce drame humain comme une affaire qui ne concerne que les autres. Un dernier volume émouvant.

Par Haru Haruno, Haruno Haru
Chez Dargaud

|

Auteur

Haru Haruno, Haruno Haru

Editeur

Dargaud

Genre

Josei/femme

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Corps solitaires Tome 14

Haru Haruno, Haruno Haru

Paru le 20/03/2026

184 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505143338
9782505143338
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