Psychology

Dans l'Affaire Dagger, huit années de harcèlement laissent des traces indélébiles sur la victime. Ce ne sont ni la folie, ni la haine, ni la vengeance qui poussent à l'acte, mais la douleur profonde causée par des années de traumatisme. Huit coups de couteau montrent qu'un seul geste n'aurait pas suffi à exprimer la souffrance accumulée. Face à ce récit, même le policier chargé de l'enquête vacille, bouleversé par la réalité du harcèlement et ses conséquences. La vérité, dans cette affaire, se révèle être un poison plus cruel que le crime lui-même.