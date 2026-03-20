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Psychology

Elya Limi

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Dans l'Affaire Dagger, huit années de harcèlement laissent des traces indélébiles sur la victime. Ce ne sont ni la folie, ni la haine, ni la vengeance qui poussent à l'acte, mais la douleur profonde causée par des années de traumatisme. Huit coups de couteau montrent qu'un seul geste n'aurait pas suffi à exprimer la souffrance accumulée. Face à ce récit, même le policier chargé de l'enquête vacille, bouleversé par la réalité du harcèlement et ses conséquences. La vérité, dans cette affaire, se révèle être un poison plus cruel que le crime lui-même.

Par Elya Limi
Chez Hello Editions

|

Auteur

Elya Limi

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

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Psychology

Elya Limi

Paru le 20/03/2026

42 pages

Hello Editions

14,90 €

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Scannez le code barre 9782386278617
9782386278617
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