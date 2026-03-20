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Hanma Baki : Son of ogre Tome 10

Keisuke Itagaki

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Pickle poursuit son avancée implacable, écrasant toute opposition par une puissance brute et sans concession. Tandis que les maîtres d'arts martiaux prennent conscience de l'ampleur de la menace, Jack Hanma entre en scène. Animé par une détermination féroce et une obsession de la force, il se dresse face à l'instinct sauvage du guerrier préhistorique, prêt à tout risquer dans un combat d'une violence extrême. Des combats spectaculaires et imprévisibles ! Les techniques modernes peuvent-elles vaincre la puissance d'un carnivore préhistorique ?

Par Keisuke Itagaki
Chez Meian Editions

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Auteur

Keisuke Itagaki

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Hanma Baki : Son of ogre Tome 10

Keisuke Itagaki

Paru le 20/03/2026

196 pages

Meian Editions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782385038809
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