Streets of Manchester

A la fin de l'ère industrielle, les grandes villes du nord de l'Angleterre n'offraient à leur jeunesse que le football et le rock comme échappatoire à la morosité ambiante. Après avoir engendré les Bee Gees, les Hollies ou Herman's Hermits dans les années 1960, écrit la légende du Free Trade Hall avec Bob Dylan puis les Sex Pistols, Manchester a régné sur la musique mondiale au cours des deux dernières décennies du XXe siècle. Avec ce livre, le lecteur revit les folles années Madchester en suivant les traces des inventeurs du post-punk, les Smiths et Joy Division ; il s'étourdit dans les rave parties au son psychédélique acid house emmené par les Happy Mondays, les Stone Roses et New Order ; il entre dans les coulisses de l'Haçienda, le club de tous les excès, avant d'observer, bouche bée, Oasis et les frères Gallagher remporter la partie... sans oublier de chanter avec les supporters des deux clubs de football, autres coeurs battants de la ville, dont chaque musicien est sommé de prendre parti pour United ou City.