Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Prix Frontières 2026 Le marché du livre en 2025 Cinq Dark Romances à découvrir
#Essais

Streets of Manchester

Philippe Brossat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A la fin de l'ère industrielle, les grandes villes du nord de l'Angleterre n'offraient à leur jeunesse que le football et le rock comme échappatoire à la morosité ambiante. Après avoir engendré les Bee Gees, les Hollies ou Herman's Hermits dans les années 1960, écrit la légende du Free Trade Hall avec Bob Dylan puis les Sex Pistols, Manchester a régné sur la musique mondiale au cours des deux dernières décennies du XXe siècle. Avec ce livre, le lecteur revit les folles années Madchester en suivant les traces des inventeurs du post-punk, les Smiths et Joy Division ; il s'étourdit dans les rave parties au son psychédélique acid house emmené par les Happy Mondays, les Stone Roses et New Order ; il entre dans les coulisses de l'Haçienda, le club de tous les excès, avant d'observer, bouche bée, Oasis et les frères Gallagher remporter la partie... sans oublier de chanter avec les supporters des deux clubs de football, autres coeurs battants de la ville, dont chaque musicien est sommé de prendre parti pour United ou City.

Par Philippe Brossat
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Philippe Brossat

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Histoire de la musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Streets of Manchester par Philippe Brossat

Commenter ce livre

 

Streets of Manchester

Philippe Brossat

Paru le 20/03/2026

232 pages

Le mot et le reste

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384318124
9782384318124
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“ La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.