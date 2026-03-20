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Je dis la vérité

Louise Morel

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Depuis quelques semaines, une jeune femme prénommée Marie ensorcelle YouTruth, la célèbre plateforme de vidéos, avec une formule qui défie les lois du marketing digital. Sa chaîne En vrai, lancée dans l'indifférence générale en avril dernier, culmine aujourd'hui à 1,2 million d'abonnés. Sa ligne éditoriale, répétée comme un mantra : "Dire la vérité, toute la vérité." C'est une vidéo sobrement intitulée "Tout vivre" qui a propulsé la chaîne dans une autre dimension. Marie y révèle être enceinte et affirme ignorer qui est le père. Elle évoque, sans ironie apparente, la possibilité d'être "une nouvelle Vierge Marie". Que se passerait-il si, aujourd'hui, une jeune femme déclarait être enceinte d'un enfant divin sans jamais avoir couché avec un homme ? Entourée d'une ribambelle d'apôtres plus queers les uns que les autres et de Fidèles qui suivent assidûment sa chaîne, Marie vit dans la France de Christian-Emmanuel Macrusk, dit le Christ. Face au soupçon qui continue de peser sur la parole des femmes, à une intelligence artificielle tentaculaire et à une atmosphère politique autoritaire, la notion de vérité s'avère aussi fragile que nécessaire.

Par Louise Morel
Chez Hors-d'atteinte

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Auteur

Louise Morel

Editeur

Hors-d'atteinte

Genre

Littérature française

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Je dis la vérité

Louise Morel

Paru le 20/03/2026

400 pages

Hors-d'atteinte

22,00 €

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