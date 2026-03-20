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#Album jeunesse

Ma première sortie

Coralie Saudo, Jessica Das

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Les mésanges s'envolent, les renardeaux jouent dans l'herbe, les mulots quittent leur trou. Chaque bébé animal découvre le monde à son rythme, sous le regard attentif de ses parents. A travers des scènes tendres et grâce à des découpes, Jessica Das illustre ce moment où l'on quitte le cocon pour explorer la vie. A la dernière page, l'enfant lui-même rejoint la danse du monde. Points forts : - Un thème fort et universel : les premières fois , la découverte du monde. - Parfait pour aborder le printemps et la nature avec les tout-petits. - Une chute sensible qui relie le monde animal à l'expérience humaine.

Par Coralie Saudo, Jessica Das
Chez Amaterra

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Auteur

Coralie Saudo, Jessica Das

Editeur

Amaterra

Genre

Livres rabats, tirettes

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Ma première sortie

Coralie Saudo, Jessica Das

Paru le 20/03/2026

24 pages

Amaterra

13,90 €

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Scannez le code barre 9782368563663
9782368563663
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