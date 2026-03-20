Ma première sortie

Les mésanges s'envolent, les renardeaux jouent dans l'herbe, les mulots quittent leur trou. Chaque bébé animal découvre le monde à son rythme, sous le regard attentif de ses parents. A travers des scènes tendres et grâce à des découpes, Jessica Das illustre ce moment où l'on quitte le cocon pour explorer la vie. A la dernière page, l'enfant lui-même rejoint la danse du monde. Points forts : - Un thème fort et universel : les premières fois , la découverte du monde. - Parfait pour aborder le printemps et la nature avec les tout-petits. - Une chute sensible qui relie le monde animal à l'expérience humaine.